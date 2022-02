Il mare agitato ed il forte vento non minano la bellezza della spiaggia di Meta

Meta. Da questa mattina un forte vento sta flagellando la penisola sorrentina, così come previsto dall’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania. La spiaggia di Meta resta però sempre bellissima, con un mare mosso che porta alle narici l’odore della salsedine mentre il rumore delle onde che si infrangono ci parla della forza della natura. Uno scenario tipicamente invernale se non fosse per il cielo sereno ed il sole che comunque regala il suo timido calore. Ma, al di là della magia della spiaggia d’inverno e del vento che la bacia, invitiamo a prestare sempre la massima attenzione in attesa che le forti raffiche diminuiscano.