Il gruppo consiliare di opposizione “SiAmo Tramonti”: «Dove sono i cartelli stradali indicanti la caserma dei Carabinieri?»

Riportiamo il post pubblicato dal gruppo consiliare di opposizione “SiAmo Tramonti” sulla sua pagina Facebook: «“Ma dove stanno i Carabinieri”? chiese l’ignaro turista, fermo ad un incrocio, nella sua ricerca della fabbrica dei dolci più famosa della Costiera Amalfitana, che gli risultava essere confinante con la caserma dei carabinieri di Tramonti.

Con atto n. 231 del 13 aprile 2021, il Comune ha pagato la somma di euro 596,56 per l’acquisto di 3 cartelli stradali, cm. 60 x 90, con la scritta “CARABINIERI” effettivamente presenti agli ingressi del paese (Chiunzi-Maiori-Ravello) e di 9 cartelli stradali, misura 125 x 25, sempre con la scritta “CARABINIERI” (direzionale) da installare ai vari incroci del paese.

Di questi ultimi 9, al momento che viene pubblicato questo post, ne esiste uno soltanto sulla sinistra salendo da Maiori poco prima del bivio di Casa Salsano.

A dieci mesi dall’acquisto, in tutto il territorio del comune, ai vari incroci, non ci sono gli altri 8 – OTTO – cartelli acquistati.

Dove sono? Sicuramente abbandonati o dimenticati in qualche magazzino comunale… come sono stati abbandonati qualche metro cubo di mattonelle con i numeri civici di una gara d’appalto di anni fa e i relativi soldi spesi.

Facciamo in modo che il turista in crisi ipoglicemica possa raggiungere, senza perdere tempo a chiedere, la fabbrica dolciaria cercata, onde evitare il rischio del coma ipoglicemico».