Il doodle di Google di oggi dedicato all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino

Google dedica il doodle di oggi all’inizio all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali del 2022 che si svolgeranno a Pechino, capitale della Cina, dal 4 al 20 febbraio 2022. Nella stessa località si terranno i XIII Giochi paralimpici invernali.

Avendo organizzato anche i Giochi della XXIX Olimpiade, Pechino diventerà la prima città ad aver ospitato sia i Giochi olimpici estivi che quelli invernali. Oltre che a Pechino, le gare sono previste anche nella contea di Yanqing, distante circa 90 km, e nella città-prefettura di Zhangjiakou, distante circa 220 km. Pechino sarà inoltre la seconda capitale, dopo Oslo nel 1952, ad ospitare i Giochi olimpici invernali.

La cerimonia d’apertura si svolgerà al Bird’s Nest, allo stadio “Nido d’uccello”, o come da storica denominazione di stampo comunista, allo “stadio Nazionale cinese”. Gli atleti che quest’anno sfileranno saranno 2.874, 1.291 donne e 1.583 uomini, in rappresentanza di 91 Nazioni.

I Giochi sono stati programmati all’interno del circuito chiuso del sistema delle bolle, tenendo atleti e altro personale coinvolto nelle Olimpiadi lontano dal pubblico, con la possibilità di una presenza di pubblico ristretto e selezionato.

In Cina le restrizioni previste nell’ambito della strategia “zero-Covid” sono rigidissime e le autorità saranno pronte a intervenire rapidamente per arginare i contagi durante il periodo della manifestazione: dal 4 al 31 gennaio il comitato organizzatore ha già riscontrato 272 casi di positività tra atleti, delegati e volontari.