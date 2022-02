Il Covid non ferma il Festival del Teatro Francofono a Piano di Sorrento, l’unico in Europa in presenza. Qui potrebbe essere come Giffoni. La bella sorpresa di questa sera da Katia la abbiamo appresa all’ottimo bar pizzeria Koral, al di sotto dell’albergo Klein Wein che ospita anche quest’anno ragazzi e ragazze da tutta Europa per il Festival del Teatro Francofono arrivano alla 19esima edizione. Davvero una iniziativa straordinaria che viene portata avanti con passione, arrivata ad avere ben 600 partecipanti prima di questa pandemia. Fra Piano e Sant’Agnello, al teatro San Giuseppe, in Penisola Sorrentina si potrebbe realizzare una specie di Giffoni Film Festival , davvero una bella realtà, che si auto finanzia, da apprezzare, valorizzare e sostenere. Noi di Positanonews , senza nessun preavviso, li abbiamo intervistati in diretta al momento . L’anno prossimo sarà la ventesima edizione, bisogna trovare spazi e aiuti logistici “Non chiediamo molto, abbiamo bisogno di spazi dove poter far recitare i ragazzi, quest’anno non era disponibile completamente Villa Fondi, ma abbiamo fatto qualcosa. Anche la biblioteca comunale non era disponibile, per fortuna abbiamo avuto la disponibilità del Teatro San Giuseppe a Sant’Agnello, ma abbiamo dovuto organizzare il trasporto “. Sicuramente questa iniziativa, che ha ricevuto anche i complimenti ufficiali della famiglia Macron in Francia, va sostenuta e aiutata.

