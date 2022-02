Il Costa d’Amalfi si aggiudica il recupero della 15 esima giornata di campionato, disputatasi oggi, approfittando della pausa. Il match infatti si sarebbe dovuto giocare il 22 gennaio ma, a causa di positività tra i salernitani, era stato rinviato. Al Figliolia dunque i ragazzi di mister Proto partono subito forte e vanno vicino al gol per ben due volte; poi la gara prende una piega diversa ed inizia a svolgersi al centrocampo, senza occasioni da rete di rilievo. Negli ultimi minuti, però, è Aldo Marino che, solo davanti al portiere, sciupa una fantastica opportunità per andare in vantaggio. Nella ripresa sono di nuovo i biancazzurri a rendersi pericolosi e stavolta, per l’atterramento di Ferraraiolo, rientrato appena oggi dall’infortunio, l’arbitro concede il rigore che Stoia non sbaglia. Salernum Baronissi – Costa d’Amalfi termina dunque 0-1 con questi ultimi che nella prossima gara affronteranno l’Alfaterna.