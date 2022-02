Il Costa d’Amalfi recupera il match con il Salernum Baronissi. Con la sosta del campionato la FC Costa d’Amalfi approfitta per recuperare la 15esima giornata con il Salernum Baronissi, non disputatasi il 22 gennaio per alcune positività tra questi ultimi. La gara avrà inizio alle 15 di domani al Figliolia di Baronissi. I padroni di casa provengono da una sconfitta per 2-1 contro la Scafatese, nonostante una straordinaria prestazione conclusasi con un gol del trascinatore Aldo Marino. I ragazzi di mister Proto provengono anch’essi da sconfitta con l’Agropoli per 2-0 ed un forte desiderio di rivalsa.