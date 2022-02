Il Costa d’Amalfi espugna l’Alfaterna e conquista la seconda trasferta consecutiva

Il Costa d’Amalfi espugna l’Alfaterna, dominando quasi l’intera gara. Per la 17esima partita di campionato, i costieri, impegnati a Nocera contro l’Alfaterna, vincono la seconda trasferta consecutiva. Nel primo tempo gli ospiti rischiano di andare in vantaggio per ben 3 volte, ma ci riescono solo con Infante al 24′. Nel secondo tempo si fa avanti l’Alfaterna senza mai impensierire la retroguardia amalfitana. Vittoria importantissima per i ragazzi di mister Proto che mirano alla salvezza quanto prima. Intanto sabato prossimo si prevede un altro match incandescente: FC Costa d’Amalfi – Faiano.

ALFATERNA – COSTA D’AMALFI 0-1

24º Infante

ALFATERNA:

Benevento, Somma M (59º Bardini), Mazza, Comegna, Esposito, Russo, Avino, Grimaldi (59º La Femina), Di Giacomo, Ferrentino, Delle Donne (45º Veneziano).

All. Amarante

(a disp. Botta, Dattilo, Fresa, Vitiello, Di Bernardo, Santaniello)

COSTA D’AMALFI:

Manzi, Galiano (83º Bovino), Cuomo L, Parente (67º Di Landro), Orta, Ferrara, Ferraiolo, Somma, Infante (72º Totaro), Stoia, Cuomo D (90º Amatruda).

All. Proto