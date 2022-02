Il cordoglio dell’ex sindaco di Cetara Secondo Squizzato per la scomparsa dell’ex primo cittadino di Furore Raffaele Ferraioli

L’ex sindaco di Cetara Secondo Squizzato, con un post sulla sua pagina Facebook, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex primo cittadino di Furore Raffaele Ferraioli: «Non volevo credere alla notizia della improvvisa morte di Raffaele Ferraioli, grande amministratore locale, uomo che da sindaco, ha fatto assurgere il suo paese, Furore, ad uno dei luoghi più noti ed apprezzati della Costa d’Amalfi, un territorio che deve moltissimo al lavoro di Raffaele.

Ho avuto il privilegio di lavorare con lui da assessore nella Comunità Montana, che l’altro amico di tante battaglie, Donato Cufari, aveva contribuito a far decollare. Era un piacere partecipare a quelle riunioni di giunta, intelligenti occasioni per ragionare di futuro e di sviluppo del territorio.

Sei stato mio maestro, caro Raffaele, e mi hai spinto ad impegnarmi e, come sapevi fare solo tu, ad avere grandi visioni che poi si riuscivano a tradurre in fatti concreti.

Scusami, ti avevo promesso che ci saremmo visti per una bella chiacchierata, ma non ho fatto in tempo.

Ora non ci resta che restare vicini alla tua famiglia, ad Andrea e a tutti quelli che ti hanno voluto bene. Io ero e resterò fra questi.

Non ti dimenticheremo caro presidente».