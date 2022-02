Il console Usa Karen Schinnerer in visita a Sorrento.

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha preso parte questa mattina ad un incontro presso il Sant’Anna Institute, che ha visto ospite il consigliere per la Cultura e l’Informazione del consolato degli Stati Uniti a Napoli, Karen Schinnerer e l’assistente per gli Affari Culturali, Antonella Di Vaio. Accompagnato dal consigliere Paolo Pane, il primo cittadino ha portato il saluto della città alla delegazione diplomatica statunitense. Rivolgendosi al presidente del Sant’Anna Institute, Cristiana Panicco, e alla folta platea di studenti, provenienti da numerose università americane, che scelgono la struttura di Sorrento per completare il proprio percorso accademico, ha sottolineato l’importanza della formazione per crescita culturale e sociale. Il sindaco ha poi risposto a numerose domande formulate dai ragazzi, interessati a conoscere le peculiarità del territorio, ma anche notizie sulla vita amministrativa e politica locale.