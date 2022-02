Il Comune di Maiori indice la gara per l’affidamento dell’utilizzo dell’area portuale. Ecco i particolari

Maiori. Il Comune della Costiera Amalfitana pubblica un bando di gara per l’affidamento dell’utilizzo dell’Area portuale relativamente alla pulizia dello specchio acqueo, alla gestione dei posti di ormeggio, dei pontili e delle attrezzature accessorie, al montaggio della struttura solarium.Le aree oggetto di affidamento costituiscono un unico lotto.

A titolo meramente esemplificativo i servizi da espletare sono i seguenti:

1. montaggio, collaudo, e smontaggio, nonché gestione del solarium;

2. gestione locale bar sito sul molo di sopraflutto;

3. montaggio e smontaggio dei pontili e degli ancoraggi con attivazione/disattivazione delle colonnine di servizio;

4. gestione dei posti ormeggio, accoglienza ed assistenza tecnica in banchina;

5. assistenza all’ormeggio e disormeggio da terra ed in acqua;

6. sorveglianza e custodia, sia diurna che notturna;

7. prevenzione e pronto intervento in caso di incendi;

8. manutenzione del verde;

9. pulizia area portuale;

10. gestione posti auto parcheggio porto;

11. tiro a secco su arenile San Francesco;

12. eventuale gestione della SPA in corso di realizzazione.

I servizi relativi alla gestione dei posti ormeggio dovranno considerare due distinti periodi. Dal 1 maggio al 30 settembre dovranno essere obbligatoriamente erogati tutti i servizi relativi alla sorveglianza/custodia, all’accoglienza e assistenza all’ormeggio e in banchina mentre nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 aprile dell’anno successivo dovrà essere garantita la sola sorveglianza/custodia;

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 10.00 del 18 febbraio 2022.