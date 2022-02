Il Comitato Vietri Attiva invoca sicurezza per i cittadini, il Ministero bacchetta il Comune

๐—œ๐—น ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐—”๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ถ,ย ๐—œ๐—น ๐— ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐˜๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐— ๐—ผ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฎ ๐—ถ๐—น ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐˜€๐˜‚๐—น ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ

Ci dice molto di quel che manca a Vietri sul Mare, della misura e del peso dei suoi attuali amministratori, e di quale rispetto nutrano verso i propri cittadini, la relazione redatta a cura del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitร Sostenibile intervenuta su sollecitazione del Comitato Vietri Attiva.

Il concetto di โ€œdistretto di bellezzaโ€ sbandierato, di recente, nei programmi della attuale amministrazione, dovrร commisurarsi ai bisogni, che le persone e le comunitร , nelle loro specifiche peculiaritร , esprimono. ๐—จ๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ, ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ, ๐—บ๐—ฎ ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ผ ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ผ, ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ, ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฒ ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ, ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ฏ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ฒฬ€ ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฒฬ€ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ฒ, ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ผ ๐˜€๐—ฒ ๐—ฒฬ€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฏ๐˜‚๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ฒ ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—น๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€.

Nella cornice naturale della prima perla della Costiera Amalfitana, riconosciuta Patrimonio Unesco, cosรฌ non รจ affatto.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitร , infatti, รจ intervenuto ed ha severamente bacchettato il Comune di Vietri sul Mare ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ, ๐—ฎ ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฒ, ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฎ, ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ ๐˜‚๐—ป ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐˜๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ, ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—น๐—น๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ, ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐˜ƒ๐—ถ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—–๐—ผ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ, ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฃ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—จ๐—ฟ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ e che mettono in serio pericolo il pedone, e le aree a lui destinate.

Il Ministero ha rilevato, in primo luogo, ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐—ฎ ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—ฒ, ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—ฉ๐—ถ๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—–.๐˜€๐—ผ ๐—จ๐—บ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ผ ๐—œ, ๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐˜‚๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ, in zone di limitata larghezza della carreggiata, con elementi spigolosi di metallo e privi di dispositivi di rifrangenza, oltre che privi di apposita autorizzazione della Direzione Generale della Sicurezza Stradale.

Ancor peggio, in dispregio dellโ€™art. 20 co.3 del CdS, รจ stata evidenziata ๐—นโ€™๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐˜‚๐—ฝ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ, ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ผ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ถ, ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฒ, ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ che privano il pedone della fascia di sicurezza, costringendolo ad impegnare il margine della carreggiata ed accrescendo lโ€™esposizione al rischio di investimento.

Ed ancora โ€” altro che distretto estetico โ€“ รจ stata rilevata la ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—น๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ, ๐˜€๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ถ ๐—ฎ ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ, ๐˜€๐—ถ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ, ๐˜€๐˜‚๐—ถ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ di Marina di Vietri. La promiscuitร di utilizzo dei marciapiedi, da parte di motocicli e pedoni non puรฒ essere, assolutamente, compatibile con le esigenze di mobilitร dellโ€™utenza pedonale tutta, ma soprattutto non normodotata, che necessita di percorsi guidati che conferiscano sicurezza di utilizzo senza limiti di barriere architettoniche.

Dai rilievi, quindi, รจ emersa anche ๐—นโ€™๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฑ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—นโ€™๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ in ambito urbano, in particolare della segnaletica orizzontale e di quella complementare per le quali sono state riscontrate difformitร , a mente degli obblighi specifici che fanno capo allโ€™Ente proprietario della strada.

Dโ€™altronde, trattandosi di un Comune interessato da una notevole affluenza turistica, รจ tenuto allโ€™adozione e allโ€™aggiornamento biennale del Piano Urbano del Traffico (PUT) per cui la disciplina della circolazione stradale adottata e le disposizioni adottate, ai fini dellโ€™uso e della tutela delle strade e delle aree pubbliche, devono essere congruenti con le norme del Codice della Strada, con le circolari e le linee guida dellโ€™ex MIT ed infine con le linee di indirizzo del PUT.

๐—ก๐—ผ๐—ป ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—น๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—น๐—ฎ ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ผ๐—ด๐—ป๐—ถ ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ, ๐˜€๐—ผ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ, ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ.

Se lโ€™amministrazione vuole essere piรน prospera, piรน inclusiva, tutelando il territorio, dovrร partire da qui, attivando dinamiche politiche socio-culturali virtuose, promuovendo un paese vivibile e sicuro con percorsi liberi da ostacoli pericolosi ed invasivi, cosรฌ generando economia e benessere per tutta la comunitร , senza sacrificio per la sicurezza di alcuno.