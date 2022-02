Il Cilento al top di Tripadvisor

“Tripadvisor” sito fondato nel lontano febbraio del 2000 da Stephen Kaufer e acquistato da Sebastian Mendoza nel 2004, resta a distanza di venti anni, il tourism website statunitense di recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti più seguito al mondo ed alla luce di tutto questo assume maggiore valenza la classica 2022, che annovera l’Area marina protetta del Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano tra le più gettonata al mondo. Gli americani l’hanno definita il “polmone verde a sud di Salerno” e se in Italia TripAdivisor la pone al primo posto assoluto, nel resto del mondo l’Area marina protetta del Parco Nazionale del Cilento si classifica al tredicesimo posto dietro il parco nazionale canadese di Banff. In vetta alla classifica c’è il Parco nazionale del vulcano Arenal, in Costa Rica, seguito da Corbett, in India, e dal Parco nazionale del Serengeti, in Tanzania. Nelle note esplicative sull’area protetta italiana si fa riferimento ai resti delle due antiche città greche, Paestum e Velia, alla Certosa di Padula, un monastero certosino patrimonio mondiale dell’umanità che risale al 1306 ed è rinomato per l’architettura in stile barocco, alle ampie viste sul mare e i complessi di grotte profonde, come le Grotte di Castelcivita. Sottolineiamo l’ottimo lavoro svolto in questi anni dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino che ha continuato a lavorare e valorizzare il patrimonio archeologico presente sul territorio salernitano dalle già citate Paestum e Velia fino al “Mar” di Positano. I clienti di Tripadvisor mostrano sempre più interesse per l’archeologia italiana che è spesso legata a siti naturalistici straordinari un connubio che amministratori pubblici e operatori turistici non dovrebbero mai trascurare e anzi tendere a valorizzare e proteggere, visto che gli analisti americani sottolineano come presso i turisti d’oltreoceano questi siti destano sempre più interesse.

di Luigi De Rosa

Link utili: https://www.unesco.beniculturali.it/projects/parco-nazionale-del-cilento/

https://www.museopaestum.beniculturali.it/i-templi/

Bap: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/