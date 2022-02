Il Carnevale di Venezia si sposta a Piano di Sorrento con le “Sisters”. Le sorelle Favaro in quel di Piano hanno aperto un localino con tante specialità dal Veneto , questo spazio interno cambia in continuazione arredamento ed è sempre una sorpresa .. dopo l’arredamento natalizio ora quello di Carnevale . Ci spiegano che già da oggi tutte le sere, anche in case di amici, c’è l’abitudine di andare a cena in maschera, anche se ci siamo abituati per la pandemia da Covid con le mascherine , queste sono maschere che tutti avremo piacere ad indossare

Giovedì Grasso 24 febbraio…. Le sister’s vi propongono “Cena in Maschera” come tradizione Veneziana con premio alla maschera più originale Vi aspettiamo!!! Per informazioni e prenotazioni 3465801723 Evviva il Carnevale!!!!!!!