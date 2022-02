Il bacio tra Hunter Schafer e Dominic Fike , scoppia l’amore fra i due attori di Euphoria?

Hunter Schafer e Dominic Fike hanno apparentemente confermato le voci sulla loro storia d’amore, postando uno scatto mentre si baciano in una storia su Instagram. I due attori di Euphoria sembrano quindi aver ufficializzato la loro relazione, che da giorni era protagonista di gossip sul web. Ma stanno veramente insieme?

Dominic Fike, new entry nel cast di Euphoria, ha postato sulle storie di Instagram una foto dove bacia Hunter Schafer, Jules nella serie. I due erano fuori a cena con degli amici, e hanno caricato anche un video dove si godono uno spettacolo pirotecnico seduti a tavola.

Si è iniziato a parlare di una storia tra i due colleghi di Euphoria quando sono stati visti tenersi per mano in giro per West Hollywood. Il 16 gennaio, Hunter Schafer e Dominic Fike sono stati fotografati mano nella mano dopo una serata fuori al ristorante Nice Guy, sollevando le prime speculazioni sul fatto che fossero più che semplici amici. Nessuno dei due però ha commentato lo stato della loro relazione.

Dominic Fike si è unito al cast di Euphoria nella seconda stagione dello show e interpreta Elliot, che si ritrova in un triangolo amoroso con Jules (Hunter) e Rue (Zendaya). Prima di uscire con la collega, il cantante e attore ha frequentato per anni con l’attrice di Space Force Diana Silvers. Tant’è che al suo debutto in Euphoria si pensava che i due stessero ancora insieme, ma ora le cose sembrano essere cambiate.

Hunter Schafer a dicembre ha dichiarato su Twitter che definisce la sua sessualità come “bi o pan o qualcosa del genere“. In precedenza è stata collegata romanticamente alla modella Massima Desire, anche se le due non hanno mai confermato una relazione.

Ora che Dominic Fike ha postato un bacio con Hunter Schafer arriverà la conferma che i due stanno insieme? Lo scopriremo presto!