I volontari del Wwf Terre del Tirreno sugli scudi

Vico Equense (NA) Nel giorno in cui la camera approva in via definiva la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione elevando di fatto la “tutela dell’ambiente” ad articolo fondamentale della nostra Carta costituzionale, fa piacere scoprire che il WWF Italia sulla pagina ufficiale celebra la piccola grande impresa dei volontari del WWF Terre del Tirreno con sede a Meta in provincia di Napoli che guidati dal presidente Claudio d’Esposito hanno messo a dimora sul Monte Faito ben 70 alberelli, di quelli acquistati per far cornice al Natale 2021 e una volta tanto restituiti all’ambiente. Un gesto concreto e tangibile di quel cambiamento culturale che dovrebbe esserci a tutti i livelli. Tornando all’importante modifica costituzionale, teniamo a sottolineare che quasi quarant’anni dopo l’Olanda (1983) e trenta dopo la Germania (1994), anche il nostro Paese fa un passo in avanti sulla tutela dell’ambiente, elevandola al rango di articolo fondamentale della Costituzione. L’articolo 9 che già conteneva la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione: con la riforma attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e viene specificato esplicitamente un principio di tutela per gli animali. La modifica all’articolo 41, invece, sancisce che la salute e l’ambiente siano paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Lo stesso articolo dopo la modifica sancisce anche come le istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i controlli, possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali.

A cura di Luigi De Rosa

Link ufficiale: https://www.wwf.it/pandanews/wwf-life/dal-campo/volontari-wwf-piantano-70-abeti-sul-monte-faito/

Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia: “Il voto di oggi rappresenta un fatto storico. Finalmente la tutela dell’ambiente diventa un principio fondamentale della Repubblica a cui la legislazione futura si dovrà ispirare e a cui la legislazione passata si dovrà adeguare”.