I consiglieri di minoranza di Amalfi, Furore, Maiori, Minori, Scala e Tramonti chiedono più corse della Sita per gli studenti

Uno dei problemi che da tempo flagella la costiera amalfitana riguarda la scarsità delle corse della Sita Sud negli orari scolastici che possano garantire agli studenti di raggiungere in orario e senza disagi i propri istituti scolastici. Ed i consiglieri di minoranza di Amalfi, Furore, Maiori, Minori, Scala e Tramonti hanno deciso di rivolgersi direttamente alla Sita Sud, al Consorzio Unico Campania, al Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, alla Regione Campania, alla Prefettura di Salerno e alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per sensibilizzare l’attenzione su questo annoso problema e chiedere un aumento delle corse negli orari in cui gli studenti si recano a scuola ed in quelli in cui fanno ritorno a casa, nel rispetto delle norme anti-Covid che troppo spesso non vengono rispettate perché i ragazzi sono costretti a rinunciare al distanziamento pur di poter viaggiare con i pochi autobus a disposizione.

Ecco il testo della lettera firmata dal Coordinamento dei Gruppi Consiliari di Opposizione “Amalfi Rinasce”, “Furore nelle tue mani”, “Maiori di Nuovo”, “Minori unita”, “Progetto Scala” e “Siamo Tramonti”: «I sottoscritti, nell’espletamento del mandato di consiglieri comunali e facenti parte del coordinamento dei gruppi consiliari di opposizione della Costa d’Amalfi, con riferimento al servizio di trasporto effettuato nella tratta in oggetto a cura di codesta azienda Sita Sud Srl, rappresentano l’insufficienza delle corse durante le ore di punta, l’inadeguatezza delle condizioni del servizio offerto, attese in particolare le esigenze della popolazione scolastica del suddetto territorio in relazione alla normativa in epigrafe.

Al fine di tutelare gli utenti dai rischi di contagio COVID 19 si richiede di voler far conoscere quali misure siano state adottate o s’intendano adottare con particolare riguardo ai seguenti punti:

1) predisposizione di un aumento delle corse durante le ore di punta, in conformità alle comunicazioni effettuate dai Dirigenti Scolastici interessati ed alle eventuali indicazioni emerse nei lavori dei tavoli prefettizi di raccordo;

2) misure atte a garantire il distanziamento interpersonale sui mezzi di trasporto ed a prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio;

3) adozione di strumenti di comunicazione, quali pannelli di informazione mobile recanti regole comportamentali dell’utilizzo dei mezzi di trasporto;

4) installazione dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche;

5) misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C, o nel caso di violazione dell’obbligo di accesso ai trasporti per mezzo di certificazione verde COVID-19

6) misure organizzative adottate e disposizioni impartite al proprio personale da codesta Sita Sud Srl».