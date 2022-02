I colori di Lucio.. Da Sorrento Positanonews alla presentazione del murales per ricordare Lucio Dalla . Si chiama “I Colori di Lucio” la rassegna che, dal 4 marzo al 3 aprile, celebrera’ l’artista, insignito nel 1997 della cittadinanza onoraria di Sorrento. Al centro dell’omaggio, le passioni di Dalla, ognuna rappresentata da un colore: il giallo per l’arte, il rosa per la letteratura, il blu per il cinema e il teatro, l’azzurro per l’ambiente e il mare, il verde per lo sport, l’arancione per la solidarieta’ e, ovviamente, il rosso per la musica. Il risultato e’ un calendario di appuntamenti, con grandi protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo, che viene presentato questa mattina sabato 19 febbraio, alle 10, presso la sala consiliare del Comune di Sorrento, con la partecipazione del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola e del presidente dell’associazione Nemesi, Matteo Acampora. Dopo i saluti istituzionali, e’ previsto l’intervento di Jorit. A seguire, lo street artist, autore di importanti opere esposte in tutto il mondo, iniziera’ la realizzazione di un murale nel centro di Sorrento, raffigurante il cantautore bolognese. A seguire la manifestazione Lucio Esposito e Sara Ciocio per Positanonews sui social network facebook, you tube e instagram della prima testata giornalistica online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina .