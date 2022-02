Gravissimo episodio a Piano di Sorrento: trovati due cuccioli di cane avvelenati in via Bagnulo. Gravissimo ciò che è avvenuto a Piano di Sorrento questa mattina di sabato 12 febbraio 2022: sono stati trovati due cuccioli di cane avvelenati in via Bagnulo, uccisi e lasciati in una busta. Costantino Russo, consigliere con delega all’ambiente, che stava seguendo con gli operatori ecologici la pulizia del paese, ha individuato e segnalato questo grave episodio.

Noi di Positanonews siamo davvero sconvolti da questa cattiveria nei confronti di vite innocenti ed indifese. Un orrore inspiegabile, una cosa inaccettabile umanamente, ma anche giuridicamente. Maltrattamento e uccisione di animali sono reati che possono portare alla carcerazione da 3 a 18 mesi e a sanzioni da 5mila e 30mila euro. Inoltre, l’avvelenamento in un ambiente esterno può essere un pericolo anche per gli esseri umani e si potrebbe anche avere una denuncia per inquinamento e procurato pericolo.