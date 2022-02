Givova Capri Anacapri San Vito Positano: decide la Procura Federale. Domenica prossima alle 15 il San Vito Positano scenderà al Comunale di Angri, dove affronterà il Victoria Marra, per la 17esima giornata di campionato. I ragazzi di mister Gargiulo sono al lavoro già da martedì scorso per preparare al meglio la gara e per consolidare il secondo posto in classifica. Nel frattempo sono giunte notizie per quanto riguarda il match contro il Givova Capri Anacapri, conclusosi anzitempo perché l’arbitro sospese la partita assegnando la vittoria a tavolino alla compagine giallorossa, per presunte minacce dal capitano del Capri. A seguito del ricorso degli isolani, il giudice sportivo ha rinviato ogni decisione alla Procura Federale, per cui bisognerà attendere di sapere se la gara verrà disputata di nuovo o si convaliderà lo 0-3 per il San Vito Positano.