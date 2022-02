Giovanni Petrazzuolo è un nuovo difensore del Sorrento

Nuovo “under” per il Sorrento, si tratta del difensore centrale Giovanni Petrazzuolo (classe 2003) che già da qualche giorno si stava allenando con il gruppo rossonero. Petrazzuolo, figlio d’arte – precisamente dell’ex portiere Amedeo Petrazzuolo che ha difeso in passato anche i pali del Sorrento – arriva dalla Primavera dell’Ascoli dopo essere cresciuto nella Salernitana ed aver disputato lo scorso anno il campionato di Eccellenza con il Pianura. Petrazzuolo junior è stato anche inserito nella lista dei convocati che mister Cioffi ha redatto per la sfida di domani in casa del Matino (fischio di inizio alle 14.30 ad Ugento, ingresso gratuito). Alto il morale nel gruppo con la consapevolezza da parte di tutti di non poter in alcun modo sottovalutare l’avversaria, per altro capace di sbancare lo stadio Italia all’andata, nonostante occupi l’ultimo posto in classifica.