Giornata mondiale della lingua e cultura greca, un ricordo della grecista Laura Celentano

Napoli – Oggi, 9 febbraio, si celebra la “Giornata mondiale della lingua e cultura greca”. Gli studenti dei licei classici di Napoli e provincia parteciperanno, dalle ore 10 alle 13, alla maratona “Il greco fa testo” che, per il secondo anno, si tiene in diretta streaming (sui canali Facebook e YouTube «Giornata mondiale della lingua greca»). La “Giornata mondiale della lingua e cultura greca” è stata istituita proprio a Napoli nel 2016 grazie al professor Jannis Korinthios, e poi nel 2017 con decreto del governo ellenico. La manifestazione per questa settima edizione sceglie un tema urgente ispirandosi al verso di Ghannis Ritsos: “Costruire | ponti”, il ponte è quello tra la Grecia antica e quella moderna”. Alla maratona, promossa dal coordinamento dei licei classici in collaborazione con la comunità ellenica di Napoli e Campania (Dipartimento di lingua greca, e con il patrocinio del Comune di Napoli e del Mann), prendono parte anche il Sindaco Gaetano Manfredi e il direttore del Mann Paolo Giulierini con un intervento-video; il viceministro degli esteri Andreas Katsaniotis e il presidente della regione attica Patoulis; l’ambasciatore della Repubblica ellenica in Italia Theòdoros Passas, il presidente della Fondazione ellenica di cultura Koukis e la ricercatrice di Harvard, Carmen Pellegrino, che illustrerà il “griko”, varietà del greco parlato nel Salento, oltre a un gemellaggio con Velia Teatro. L’iniziativa, che vede l’impegno concreto di studenti e docenti, intende continuare a diffondere l’importanza di una lingua che non è solo quella dei filosofi e dei poeti, ma anche degli scienziati, matematici, astronomi, perché è palese a tutti coloro che amano la Cultura che non ci sarebbe stato Shakespeare senza Eschilo o Seneca, né Einstein senza Pitagora, una formazione che in questi anni è stata drammaticamente e ingiustamente trascurata. In questo giorno che l’avrebbe vista appassionatamente impegnata mi piace ricordare la professoressa Laura Celentano che fu colonna portante del Liceo Classico P. Virgilio Marone di Meta, apprezzata grecista, fu allieva dell’insigne latinista Francesco Arnaldi presso la Facoltà di Lettere dell’Università federiciana dove il 29 novembre 1956, a soli 21 anni, si laureò con lode con una tesi sul quarto libro delle elegie del poeta Properzio. Laura Celentano, per la sua straordinaria conoscenza delle lingue e delle letterature classiche, avrebbe potuto aspirare alla docenza universitaria ma scelse di dedicarsi esclusivamente al magistero classico. Un calcolo approssimativo dice che, in 35 anni di docenza presso il Liceo “P. Virgilio Marone”, i suoi alunni sono stati più di 900. Laura Celentano, autrice di testi dedicati a versioni latine e di una Letteratura greca dopo avere portato a termine il suo ultimo anno scolastico nel 2002, rese l’anima a Dio il 12 luglio seguente. Il suo metodo didattico: docendo discitur, resta ottimo esempio per ex alunni e colleghi.

di Luigi De Rosa

Laura Celentano, grecista (Meta, 12 gennaio 1935 – Sorrento 20 luglio 2002)

Jannis Korinthios, Studioso della lingua greca e della diaspora dei greci in Italia.

Il viceministro ellenico degli esteri Andreas Katsaniotis

Link utili: https://www.facebook.com/giornatamondialedellalinguagreca/

Giornata mondiale della lingua e cultura greca