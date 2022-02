Oggi è la Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili Sono 200 milioni le donne e le ragazze che hanno subito nel mondo. La brutale pratica delle mutilazioni genitali femminili negli ultimi due anni, a causa della pandemia di Covid-19, ha registrato un ulteriore aumento.

Quest’anno, nella giornata internazionale Onu della “tolleranza zero” per le mutilazioni genitali femminili, le Nazioni Unite hanno lanciato un appello a mettere in campo azioni concrete per “reinventare un mondo che consenta alle ragazze e alle donne di avere voce, scelta e pieno controllo sulle proprie vite”. Per questo, ha scelto come slogan della campagna “Invest, don’t rest”.

Anche il ministero degli Esteri italiano ha voluto ricordare l’abominio di una “pratica aberrante, disumana e gravemente lesiva dei diritti fondamentali delle donne, che pregiudica la loro possibilità di sviluppo e di piena affermazione nella società, ostacolando il processo verso il raggiungimento dell’uguaglianza di genere”.

L’Italia “ribadisce con forza il suo costante ed incondizionato impegno per l’eliminazione di tale pratica dannosa e di ogni altra forma di violenza fisica e psicologica contro le bambine e le giovani donne”.

“La lotta contro la violenza sulle donne è anche una delle priorità della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nel cui contesto promuoviamo la più ampia adesione alla Convenzione di Istanbul”.