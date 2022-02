Giornata amara per il Futsal di Sorrento: una brutta sconfitta sia per i ragazzi di mister Breglia sia per gli U19 di mister Astarita. Nella 19esima giornata di campionato i rossoneri della C1 hanno perso per 4-2 a Terzigno: una dura battaglia e una bella prestazione del Sorrento, ma le reti di Cafiero e Calabrese non sono valse per portare a casa la vittoria. Anche il team U19 ha perso in trasferta a San Marzano per 6-5, ma “i 5 gol su un campo complicatissimo sono la nota positiva da cui ripartire per crescere sempre di più”, si legge sui social del club.