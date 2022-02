Gioia a Sant’Agnello e Positano, è nata una stella. Auguri ad Emanuele e Luisa per l’arrivo della piccola Marta

Auguri ai Emanuele e Luisa per la nascita della piccola Marta. Possiamo dire, senza ombra di dubbio, che è nata una stella visto che la neomamma è figlia della nostra cara amica Lucia del Ristorante “Stelluccia” che non vede l’ora di poter stringere tra le braccia la nipotina e riempirla di amore e di coccole. Felicità per il lieto evento anche a Positano dove Luisa lavora come vigilessa ed è riuscita a farsi benvolere da tutti per la sua dolcezza.

Nel rinnovare le felicitazioni ad Emanuele e Luisa auguriamo alla piccola Marta un futuro ricco di amore e felicità. Benvenuta tra noi piccola stella.