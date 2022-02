Giò Di Somma di Vico Equense alla settima edizione del Master Tricolore Prototipi. Gennaro “Giò” Di Somma, giovane pilota vicano, parteciperà alla settima edizione del Master Tricolore Prototipi alla guida di una Osella PA21 JrB 1600 Suzuki.

Di Somma è supportato ufficialmente dal Comune di Vico Equense, all’interno di una più vasta operazione di diffusione di immagine del territorio in ambito turistico, sportivo e culturale.

“Giò” porterà il simbolo Go Vico in giro sulle piste italiane. Un grande in bocca al lupo!