Ginnastica Ritmica, Evoluzione Danza Angri pronta alla riconferma in Serie A2 nazionale

Dopo i campionati nazionali di Serie A e B di Artistica maschile e femminile, sono iniziati a Cuneo anche i massimi campionati per società di Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia. Unico sodalizio a difendere i colori della Campania nella prima prova del Campionato Nazionale di Serie A2 è stata la società Evoluzione Danza Angri di Colomba Cavaliere che lo scorso anno militava in Serie B. Neopromosso sul palcoscenico dell’élite ginnica, il Club guidato in pedana da Sara Ciaralli e Laura Solari si è ben difeso ottenendo il nono posto in classifica che, al momento gli garantirebbe la permanenza in Serie A2 anche per il 2023, dal momento che alla retrocessione sono destinate le ultime tre squadre delle dodici militanti nel campionato. Carlotta Maino, Asia Benvenuto, Viola Crippa e Federica Boffa con punti 100,55 sono giunte ad appena un punto e venti centesimi dal sesto posto (101,75) che resta l’obiettivo della seconda prova, in programma a Bari il 5 marzo, e della terza e decisiva prova prevista al PalaVesuvio di Napoli il 26 marzo. Nelle gare di Bari e Napoli, in cui si decideranno promozioni e retrocessioni, infatti, la società di Angri dovrebbe poter contare anche sul contributo della ginnasta rumena Andrea Verdes ingaggiata per accrescere il potenziale tecnico ed esperienziale della squadra e fronteggiare, così, le collaborazioni internazionali delle quali si avvalgono le società concorrenti. L’auspicio è che, davanti al pubblico amico, il PalaVesuvio possa premiare l’impegno e la passione di Colomba Cavaliere e Tiziana Gallo, confermate dal Consiglio Direttivo Federale all’organizzazione della gara conclusiva della regular season tricolore. Una conferma scaturita da quanto di buono dimostrato nelle manifestazioni organizzate negli ultimi due anni in cui hanno saputo far fronte anche alle supplementari difficoltà causate dalla pandemia.