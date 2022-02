Giallo a Cava de’ Tirreni: avvocato trascinato in garage e picchiato. Ne parla Simona Chiariello in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Due uomini incappucciati lo hanno trascinato all’interno del suo garage per poi picchiarlo barbaramente. Una spedizione punitiva o una rapina? È avvolta nel giallo la violenta aggressione a un noto avvocato cavese, consumatasi sabato mattina a Cava, in via Ido Longo, strada che collega le frazioni di Sant’Arcangelo e Passiano. Sull’episodio stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, che nelle prime ore hanno eseguito un sopralluogo nel luogo dell’aggressione e sequestrato il referto del pronto soccorso, dove il professionista è giunto dopo il pestaggio. Gli inquirenti sono in attesa della denuncia della vittima, anche se hanno cercato di sapere dai commercianti della zona se ci sono telecamere in funzione nella strada dell’assalto. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero stati dei testimoni, ma soprattutto sono state le chiazze di sangue ad attirare l’attenzione dei poliziotti. Una lunga striscia che, in via Ido Longo, avrebbe condotto a un garage privato, dove gli agenti hanno ritrovato altri elementi che hanno fatto ipotizzare un’irruzione e poi il pestaggio. I poliziotti hanno proseguito le loro indagini che hanno portato al pronto soccorso dove hanno sequestrato il referto. L’avvocato, che abita in zona, sarebbe uscito di casa e avrebbe incontrato i suoi aggressori. Due uomini incappucciati lo avrebbero aspettato nei pressi della sua abitazione e dal garage per poi entrare in azione. Lo avrebbero avvicinato con fare minaccioso per poi trascinarlo nel magazzino, lontano da occhi indiscreti. E qui, all’interno del garage, lo avrebbero colpito violentemente. Un pestaggio. I due sarebbero poi scappati. Il professionista sarebbe riuscito a chiedere aiuto ai suoi famigliari che lo hanno accompagnato prontamente al pronto soccorso. I sanitari della divisione di prima emergenza hanno medicato le ferite, non prima di sottoporre l’avvocato a una serie di esami. Il referto è stato poi sequestrato dalla polizia, in attesa della denuncia della vittima che, complice anche il forte choc, non ha voluto rilasciare alcuna comunicazione.

MISTERO L’episodio resta dunque avvolto nel giallo. I residenti e i commercianti della zona sono sorpresi, oltre che sconvolti, per quanto accaduto, sia per la violenza con cui si è consumata l’aggressione sia perché la vittima è molto conosciuta. Una spedizione punitiva o una rapina, tentata o riuscita? Sono questi gli interrogativi a cui gli investigatori cercheranno di dare una risposta. Gli agenti attendono la denuncia dell’avvocato per poter avere ulteriori elementi e soprattutto per conoscere la sua ricostruzione dei fatti. L’attività professionale della vittima potrebbe portare ad eventuali aggressori, ma potrebbe trattarsi anche di un’aggressione a scopo di rapina. In questo caso, il movente creerebbe ancora più panico tra i residenti della zona.