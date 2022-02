Gerardo Russomando: “Perché Amalfi si sta congedando dalla storia?”. Riportiamo di seguito le parole dell’ex assessore di Maiori, Gerardo Russomando:

Fra 20 anni esisteranno ancora gli Amalfitani?

È davvero una domanda con un grande punto interrogativo.

Il non lontano Comune di Eboli oggi fa circa 38.000 abitanti e già circa 5.000 sono stranieri. Non a caso, pure i bambini che nascono, nel 2020 sono stati in tutto 289, ben 51 sono figli di stranieri, cioè quasi il 20%.

Praticamente, gli ebolitani tendono ad estinguersi ma vengono gradualmente sostituiti dagli immigrati.

Tutto questo in costiera amalfitana non avviene, nonostante le condizioni socioeconomiche siano in generale migliori.

Il motivo è anche semplice: l’effetto barriera per gli alti prezzi dei valori immobiliari, derivanti, da un lato, dalla impossibilità di ampliare l’offerta con nuove cementificazioni e, dall’altro, dall’industria del turismo di fascia alta, se non altissima.

L’esempio più eclatante è, appunto, proprio Amalfi.

Solo 60 anni fa, nel 1961, gli abitanti erano circa 7.200.

Adesso siamo ad appena 4.900 abitanti, praticamente c’è stato un calo di oltre il 30%.

Ed oggi di questi 4.900 circa 150 sono stranieri, una percentuale davvero minima se confrontata con quella di Eboli.

Ma i dati che mostrano il pessimo stato di salute di Amalfi, dal punto di vista demografico, sono altri.

Tanto per iniziare, l’età media della popolazione sale costantemente di anno in anno ed oggi siamo arrivati ad oltre 47 anni.

Infatti, mentre abbiamo appena poco più di 500 bambini tra zero e 14 anni, il numero degli ultrasessantacinquenni supera abbondantemente i 1.200.

Eppure, il dato in assoluto più preoccupante riguarda il numero delle nascite.

Appena 20 anni fa nacquero ad Amalfi 65 bambini e da allora, con una lenta e graduale decrescita, nel 2020 ne sono nati in tutto 28, meno della metà, di cui zero stranieri.

Alzi la mano un solo politico che si è perlomeno accorto di questo disastro che sta accadendo nel Comune più rappresentativo dell’intera costiera amalfitana.