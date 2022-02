Genoa-Salernitana:Colantuono si gioca la panchina,le probabili formazioni

Tre punti per continuare a sperare e rincorrere una salvezza sempre più complessa. Questa la posta in palio nel match tra Genoa e Salernitana, che si affrontano oggi pomeriggio per la venticinquesima giornata di Serie A. Sfida tra le ultime due della classe, con i rossoblù – penultimi con 14 punti – che ospitano la formazione granata, fanalino di coda a quota 11.

Entrambe le squadre hanno cambiato pelle recentemente, e hanno lanciato segnali di vita nelle ultime uscite: il Genoa, rinnovato sul mercato e scosso dall’arrivo di Blessin, arriva da due pari a reti bianche, ottenuti in casa con l’Udinese e all’Olimpico contro la Roma; la Salernitana, completamente rivoluzionata da Sabatini nella finestra di riparazione, giunge in Liguria dopo aver pareggiato per 2-2 – non senza qualche rammarico – la gara di lunedì sera all’Arechi contro lo Spezia.

Su sponda genoana, Blessin dovrà fare a meno di Bani, Frendrup e dello squalificato Ostigard, ma ritrova Cambiaso, Rovella e capitan Criscito. Il difensore di Cercola si candida ad una maglia da titolare come terzino sinistro, nel riconfermato 4-2-3-1 del tecnico tedesco. Dalla parte opposta Hefti, mentre Vasquez e Maksimovic (favoriti su Vanheusden e Masiello) completeranno la retroguardia a protezione di Sirigu. In mediana conferma per la coppia Badelj – Sturaro, nonostante il pressing del rientrante Rovella. Sulla trequarti chance da titolare per Amiri, che agirà tra le linee in luogo di Portanova. A fare da ali saranno Yeboah a sinistra ed Ekuban a destra – in vantaggio su Gudmundsson –, mentre Destrosarà l’unico riferimento offensivo.

Per provare a bissare l’1-0 interno dell’andata (prima vittoria in campionato, ottenuta con Castoriin panchina), Colantuono confermerà otto undicesimi rispetto a sei giorni fa. Cambierà leggermente l’assetto tattico, con il passaggio dal 4-3-2-1 ad un 4-3-1-2. Davanti a Sepe, conferma in toto per la difesa formata da Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri. Novità in mediana, dove Bohinen scalzerà Kastanos come mezz’ala sinistra accanto a Radovanovic e Lassana Coulibaly. Sulla trequarti Verdi, reduce dalla splendida doppietta su punizione contro lo Spezia. L’ex Toro supporterà Bonazzoli e Djuric: il numero 9 si è allenato regolarmente dopo la sorprendente esclusione di lunedì sera, e tornerà titolare affiancando l’ariete bosniaco. A farne le spese Ribery e Mousset. Indisponibili Mamadou Coulibaly, Ruggeri e Schiavone.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Criscito; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro. A disposizione: Semper, Marchetti, Calafiori, Cambiaso, Vanheusden, Masiello, Galdames, Gudmundsson, Melegoni, Portanova, Rovella, Piccoli. Allenatore: Blessin.

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Bohinen; Verdi; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Veseli, Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ederson, Di Tacchio, Obi, Kastanos, Ribery, Mikael, Perotti, Mousset. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi. Assistenti: Galetto – Mondin. IV uomo: Pezzuto. VAR: Banti. Assistente VAR: Peretti.

Fischio d’inizio ore 15:00. Attesi circa 13 mila spettatori di cui circa 1000 ospiti. Diretta DAZN.

