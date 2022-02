Furore, scomparsa dell’ex sindaco Raffaele Ferraioli. Il Comune proclama il lutto cittadino per domenica 20 febbraio

Furore. La scomparsa avvenuta questo pomeriggio del Prof. Raffaele Ferraioli, che ha ricoperto la carica di Sindaco della città per svariate consiliature, ha profondamente turbato l’intera comunità. Il Comune, in segno di cordoglio e partecipazione al dolore dei familiari e della cittadinanza, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno 20 febbraio 2022.

Il Sindaco e gli Amministratori comunali hanno espresso, altresì, la propria partecipazione al dolore delle famiglie Ferraioli e Cuomo.