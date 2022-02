Furore, oggi i funerali di Raffaele Ferraioli. Proclamato lutto cittadino

Furore, Costiera Amalfitana ( Salerno) Oggi i funerali di Raffaele Ferraioli, alle 16,30 nella Chiesa di San Giacomo Proclamato lutto cittadino.

Morto ieri mentre si trovava a Vico Equense tanti i messaggi di cordoglio del mondo della politica per l’ex sindaco di Furore Raffaele Ferraioli, comune che ha guidato per 39 anni . Il sindaco Milo ha proclamato il lutto cittadino.

Raffaele Ferraioli è stato per due lustri un riferimento principale della politica in Costa d’Amalfi.

Facciamo le condoglianze alla moglie Erminia Cuomo, i figli Letizia, Andrea, Gianmaria e Domenico Umberto, il genero Pasquale, le nuore Suela, Luciana e Imma, il fratello Antonio la sorella Angelina i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

In redazione di Positanonews tanti messaggi di cordoglio, è giunto da Andrea Reale sindaco di Minori e referente della Conferenza dei sindaci il cordoglio dei sindaci della Costiera Amalfitana, in redazione è giunto anche il manifesto del Comune di Tramonti :

“Ricordiamo la figura di uomo che ha vissuto la sua esistenza come profonda vocazione per la formazione scolastica di numerose generazioni, per la vita politica e per la tutela e lo sviluppo della sua terra. Determinazione, competenza, lungimiranza e grande passione hanno significato successi e traguardi in ogni ambito del suo impegno:

sindaco di Furore per 39 anni, vicepresidente del Distretto Sanitario di Amalfi-Usl SAI, assessore al turismo e presidente della Comunità Montana penisola Amalfitana dal 1995 al 2008. Promotore dei patti territoriali della Costa d’Amalfi e firmatario dell’istanza per il riconoscimento alla Costa d’Amalfi di “Patrimonio Mondiale dell’umanità”.

Promotore della DOC dei vini e della DOP dei Limoni della Costa D’amalfi, socio fondatore dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” e dell’associazione italiana dei “Paesi dipinti” coordinatore regionale dell’associazione “Città del Vino” della Campania, autore di pubblicazioni riguardanti sviluppo locale, marketing turistico ed enogastronomia. La Città di Tramonti, da sempre sede della Comunità Montana, legata da un particolare vincolo di amicizia al carissimo compianto Presidente, non può esimersi dal sottolinearne l’onesta’ intellettuale, la spiccata e progressista cultura turistica e l’azione politica ed amministrativa che hanno significato un costante e sicuro punto di riferimento per le amministrazioni locali sulla via del progresso e dello sviluppo, soprattutto per le realtà montane.”