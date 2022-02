Furore , l’ultimo post di Raffaele Ferraioli “Dio creò la montagna per consentire all’uomo di guardare il mare dall’alto”

Furore ( Salerno ) . Lutto nella cittadina della Costiera amalfitana che si incunea fra i Monti Lattari di Agerola e il mare della Costa d’ Amalfi. Sul suo profilo facebook l’ultimo post che noi abbiamo trovato è questo, ed è esemplare per come fosse attaccato alla sua terra

I lattari, le grotte e il mare

“Dio creò la montagna per consentire all’uomo

di guardare il mare dall’alto”

Un bel giorno, tanto tempo fa, il Signore decise di creare il mondo. Chiamò San Pietro e lo pregò di portargli la cassetta degli attrezzi. Il Presidente della Camera degli Apostoli non tardò ad adempiere a questo compito e così i due, indossata regolarmente la mascherina Anticovid (la FFP2 consigliata dagli infettivologi) si recarono nell’Atelier del Paradiso per dare inizio all‘opera d’arte.

Il lavoro stava procedendo bene quando San Pietro chiese di allontanarsi per fare un bisogno. Fatto che l’ebbe, tornò al suo posto e vide che il Creatore stava ultimando la Costa d’Amalfi.

Si avvicinò, diede un’occhiata e con animo grato, felice e commosso, esclamò “Che bella! Questa terra è divina!“

Dopo qualche minuto di riflessione si rivolse di nuovo al Creatore per riferirgli una sua preoccupazione: Padre, chi difenderà questa terra dalle incursioni dei Barbari?” Il quesito posto non poteva non allarmare il buon Dio, che condivise l’osservazione di Pietro immediatamente pose alle spalle della divina, dalla badia di Cava a Capri una barriera montuosa, quella dei Lattari, a sbarrare l’accesso ai Nocerini.

Costoro non tardarono a lamentarsene, sentendosi discriminati. Ma la giustizia divina non ha bisogno di sollecitazioni. Il Creatore aveva già provveduto alla compensazione regalando all’Agro il più alto tasso di fertilità agricola del mondo!

Per completezza d’ informazione bisogna anche dire che sul pacco-regalo erano state riportate due raccomandazioni puntualmente disattese: “Fragile”, “Non capovolgere”