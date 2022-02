Furore, inattivo il servizio refezione alla scuola dell’infanzia V. Florio. Interrogazione consiliare del gruppo di minoranza

Furore, costiera amalfitana. Il gruppo di minoranza “Furore nelle tue mani” invia un’interrogazione consiliare all’assessore Maria Capriglione e, per conoscenza, al sindaco Giovanni Milo per conoscere le motivazioni del mancato inizio del servizio di refezione presso la scuola dell’Infanzia V. Florio: «La sottoscritta Antonella Marchese, in qualità di Consigliere Comunale, a nome del Gruppo Consiliare di Furore “Furore Nelle Tue Mani”, PREMESSO che:

– La Dirigente Scolastica prof.ssa Rosa Viscardi ha riferito, diversi mesi or sono, che il motivo per il quale il servizio mensa per gli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia V. Florio del Comune di Furore NON è iniziato è il mancato invio alla Scuola, – peraltro anche sollecitato – da parte del Comune di Furore, dei seguenti documenti;

1. Durc della Ditta che effettuerà il servizio di refezione;

2. Capitolato;

3. Menù vidimato;

– Alla luce di detta circostanza, con pec del 20.10.2021 il Consigliere Comunale Vittoria Criscuolo, ha chiesto al Sindaco Giovanni Milo e all’Assessore Maria Capriglione delucidazioni in merito;

– Con nota del 22.10.2021, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Maria Capriglione chiarisce le cause del ritardo alla Ditta che curerà il servizio, aggiungendo che il Menù “è stato regolarmente inviato all’Asl competente per la sua vidimazione ed è in attesa di riscontro”. In ogni caso, promette l’inizio della mensa scolastica “nel più breve tempo possibile”;

– Dalla determina pubblicata in data 16.12.2021 si evince, tuttavia, che il Menù è stato redatto da un esperto professionista e pertanto solo recentemente è stato inviato all’Asl per essere vidimato – non ad ottobre come è stato riferito- mentre la scuola comunque è iniziata molto prima.

– Si deve concludere, dunque, che il lamentato ritardo non dipende, o quantomeno non dipende esclusivamente, dalla Ditta affidataria del servizio;

– La scuola è ripresa in presenza;

– A TUTT’OGGI, 1° FEBBRAIO, LA MENSA NON È INIZIATA;

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

al fine di conoscere i reali motivi per cui il servizio Mensa della Scuola dell’Infanzia “V. Florio” non è ancora iniziato».