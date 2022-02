Furore, Costiera amalfitana : un Terzetto eccezionale ed inimitabile in paradiso

Furore , Costiera amalfitana ( Salerno ) Domenica, 20 febbraio 2022, fu comandato di aprire il mastodontico portone d’ingresso al Paradiso.

Ne uscirono due anime eccelse con il compito di attendere l’arrico ed accogliere uno dei figli prediletti della costa amalfitana.

Cufari e d’Antonio aspettavano l’arrivo di Raffaele Ferraioli che aveva deciso di non più stare bene senza la vicinanza dei suoi due amici. Senza lacrime, senza tristezza ma con quell’inseparabile sorrisetto a fior di labbra in contrasto con la risata a tutta faccia dell’ultimo avamposto democristiano in terra amalfitana.

Dopo i brevi convenevoli, entrarono: la porta si chiuse e i tre si diressero con passo sicuro verso un piccolo promonotorio -nuvoloso, appollaiato su Furore e Vietri sul mare: due borghi alla quasi estremità come ad abbracciare tutto e tutti.

E qui a Raffaele, non ancora a suo agio nel nuovo ruolo, venne giù un impercettibile rigagnolo , subito celato. E si avvicinò ancora di pià a Donato, suo mentore, suo alter ego nell’impresa, non tanto semplice, di valorizzazione della costa d’Amalfi e di Furore, il paese che non c’è.

Nino d’Antonio, giornalista, scrittore, regista televisivo, li osservava compiaciuto lui che con Raffaele, e con il beneplacido di Donato, ha vissuto una stagione di vita d’eccellenza (ha ricevuto il premio APE. ambasciatore protagonista d’eccellenza del paese che n on c ‘è.)

Raffaele ha eguagliato nel corso degli anni la macchina lavorativa di Donato, sindaco di Vietri sul mare, presidente della vasta Comunità Montana, assessore in diversi Comuni (il Cufari)

Ed emulando d’Antonio, il nostro caro amico Raffaele ha voluto, da par suo, comporre capolavori letterari anche di natura “paesana”

Ora chiediamo ai Tre Paersonaggi eccellenti di v oler indicare a modo loro qualcuno che possa degnamente rappresentarli, qualcuno che possa continuare l’opera (non certo interrotta) di cullare amorevolmente la costa amalfitana, con una “poppata” riservata al piccolo Comune che ora c’è e grazie soprattutto a Raffaele.