Furore, commozione e partecipazione ai funerali dell'ex sindaco Raffaele Ferraioli

Furore. Nella giornata di ieri si è spento il Prof. Raffaele Ferraioli, per tanti anni sindaco della cittadina della Costiera Amalfitana. Una notizia che ha gettato un velo di tristezza su tutta la comunità e che ha portato il primo cittadino Giovanni Milo a proclamare per oggi il lutto cittadino per rendere omaggio alla memoria.

Ed alle 16.30 di questa domenica di febbraio, nella Chiesa di S. Giacomo, in tanti si sono stretti alle famiglie Ferraioli e Cuomo per porgere l’ultimo saluto al Prof. Raffaele ed accompagnarlo con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

Un clima di profonda partecipazione e commozione a testimonianza dell’affetto e della stima nei confronti del Prof. Ferraioli da parte dell comunità di Furore e di tutto coloro che hanno avuto l’onore e la gioia di conoscerlo come uomo e come professionista.