Freddo e maltempo per San Valentino: per la festa degli innamorati pioggia e neve in Italia. Le previsioni annunciano cambiamenti da San Valentino: è in arrivo la prima importante perturbazione atlantica del 2022. Prepariamoci, quindi, ad un San Valentino condizionato da un ciclone che accompagnerà una forte perturbazione carica di freddo, temporali e neve.

Come ci informa il sito specializzato ilMeteo.it, da lunedì 14 Febbraio infatti, una decisa irruzione di aria artico-marittima si riverserà sull’Europa, con effetti importanti anche per l’Italia: oltre ad un calo delle temperature, avremo anche il ritorno delle piogge dopo una lunghissima fase siccitosa che sta tuttora attanagliando soprattutto le nostre regioni settentrionali.

In seguito, nella giornata di martedì 15, ci attende un meteo fortemente instabile infatti proprio al Nordest e al Centro-Sud (specie sul versante tirrenico) con fenomeni che potrebbero risultare ancora abbondanti e anche a carattere di rovescio con nevicate sui rilievi ed un contesto abbastanza rigido al Nord e su parte del Centro, in attesa però di un probabile ritorno dell’alta pressione nei giorni successivi.