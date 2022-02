Fra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ritorno di fiamma?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno ufficializzato la rottura con un comunicato all’ANSA. E c’è chi parla di un clamoroso ritorno di fiamma tra la bella svizzera ed Eros Ramazzotti: ma il cantante cosa ne pensa?

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno fatto sognare per anni i rispettivi fan con la loro storia d’amore ed è per questo che quando è finita in tanti si sono stretti attorno al cantante che appariva il più sofferente tra i due.

Impossibile non ricordare le canzoni in cui lui esprimeva chiaramente il suo stato d’animo. Nonostante tutto, entrambi erano poi riusciti a rifarsi una vita, lei con Tomaso Trussardi e lui con Marika Pellegrinelli (ognuno di loro ha avuto due figli con i rispettivi partner), ma anche queste relazioni sono entrambe finite.

La notizia della rottura tra la conduttrice e l’imprenditore ha però colto di sorpresa molti visto che davanti a tutti l’impressione di essere una famiglia felice nelle occasioni in cui venivano sorpresi insieme.

E invece, anche loro hanno preso atto di un rapporto che si era trasformato e hanno deciso di prendere strade diverse, pur continuando a essere legati per le loro bambine. Ma come ha preso questa notizia l’interprete di “Aurora” e “Più bella cosa”? Questa volta il diretto interessato, sempre piuttosto riservato, ha deciso di uscire allo scoperto.

Addio Hunziker-Trussardi: ora è Eros Ramazzotti a prendere la parola

Solo poche settimane fa Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono rivisti e hanno immortalato questo momento per festeggiare il compleanno della loro Aurora. E non è mancata una sensazione di rimpianto per una storia d’amore che sembrava fortissima e che aveva fatto sognare i più romantici.

Nel momento in cui la showgirl ha comunicato di essere tornata single c’è chi ha pensato potesse esserci un clamoroso ritorno di fiamma.

Ma è davvero possibile? Cosa ne pensano i due? La conduttrice per ora preferisce restare in silenzio e concentrarsi sul lavoro (a breve sarà di nuovo in onda su Canale 5 con un suo show dal titolo “Michelle Impossible”) e nel tempo libero si dedica alle figlie. Il suo ex ha invece voluto uscire allo scoperto e chiarire una volta per tutte le situazione.

“Con le mie parole so che deluderò le aspettative della stampa rosa – ha detto al settimanale ‘Oggi’ -. Ma tra me e la mamma della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale e né una ritrovata passione. Le indiscrezioni circolate in rete in merito a un ritorno di fiamma con Michelle non corrispondono alla realtà. Io le sono comunque vicino, anzi le ho suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”.