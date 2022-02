Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino al posto di Gaetano Milano? Il sindaco Coppola “E’ falso”

Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino al posto di Gaetano Milano. Lo chef pluristellato di Sant’Agata di Massa Lubrense, leader in Campania per l’enogastronomia e già assessore al turismo per il Comune della Penisola Sorrentina guidato dal sindaco Massimo Coppola sarà Presidente della Fondazione Sorrento? E’ questa l’ipotesi sollevata dai colleghi di Agorà che non ha ancora ricevuto conferma e ufficialità. Non sembra esserci piena sintonia fra Milano e Coppola, il primo è comunque sostenuto dall’altro Iaccarino, presidente dell’associazione Albergatori Federalberghi, e uomo di fiducia di Aponte della MSC, che non dimentichiamolo avrebbe voluto gestire il percorso meccanizzato con una cordata di privati, cosa che Coppola ha bloccato puntando sui fondi pubblici, ma la nomina di Alfonso Iaccarino potrebbe spiazzare tutti , è questa l’ipotesi , non ancora confermata. Don Alfonso è l’uomo indicato da Marco Fiorentino nella Giunta di Coppola, che dovrebbe lasciare per qualcuno di “Nuova Sorrento” nel caso di nomina come Presidente della Fondazione, un nome prestigioso , potrebbe decidere di dedicarsi completamente alla rappresentanza turistica della città lasciando la gestione dell’attività e dei ristoranti aperti nel mondo ai figli Ernesto e Mario, che vive a Positano, insomma una ipotesi che al momento non trova conferma per Milano, che ha sostituito Luigi Gargiulo dal 2016. A chiarire la cosa è stato lo stesso primo cittadino a Positanonews “E’ falso”, ha detto il sindaco Massimo Coppola. Insomma appuntamento ad Aprile mentre continua il gioco della torre, a volte si lancia un nome per buttarlo giù o creare scompiglio da una parte e dall’altra.