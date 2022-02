Foibe, il giorno del ricordo: il manifesto di Fratelli d’Italia Costa d’Amalfi.

Negli scorsi giorni si è rinnovata la consolidata abitudine alla memoria che questo anno ha però coinvolto altri comuni oltre Minori come Amalfi, Ravello e Scala.

L’ iniziativa del coordinamento Fratelli d’Italia Costa d’Amalfi è un semplice manifesto che anche se per pochi secondi di una comune giornata, vuole essere per tutti il richiamo ad una ritrovata e condivisa coscienza, che è quanto dovere e diritto di un cittadino italiano. Con le foibe l’intento è stato cancellare l’italianità, con i tutti i mezzi poi hanno tentato e stanno ancora tentando di insabbiare, negare, talvolta poi nel frattempo persino esaltare tra inni il massacro. Si tratta della radice di chi non ama la nostra Patria, di chi ancora aderisce alla barbara cultura comunista.

Matteo Cobalto– coordinatore FDI Costa d’Amalfi