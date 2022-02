Fino Mornasco (Como), elicottero precipita sull’autostrada A9: due i feriti

Poco prima delle 16.00 di oggi un elicottero sullo svincolo di accesso all’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, a pochi metri dall’uscita di Fino Mornasco. A bordo un 78enne ed una 30enne, rimaste gravemente feriti e trasportati in ospedale in codice giallo ma non versano in pericolo di vita. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato l’elicottero a precipitare poco dopo il decollo da una base a poca distanza dal punto in cui è avvenuto il sinistro.

Il velivolo, di piccole dimensioni, si è adagiato su un fianco occupando parte della carreggiata, spezzandosi nella parte posteriore. La coda si è staccata ed è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polstrada, i Carabinieri, due ambulanze e un’automedica della Croce rossa, nonché l’elisoccorso.