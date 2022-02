Fingono passeggiata romantica: coppia di pusher di Meta arrestata dai carabinieri di Piano di Sorrento, fornivano anche Positano

Fingono passeggiata romantica: coppia di pusher di Meta arrestata dai carabinieri di Piano di Sorrento, stando alle prime indiscrezioni fornivano il circondario e anche giovani di Positano in Costiera amalfitana. Blitz anti droga dei carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno arrestato una coppia di giovani pusher di Meta, una ragazza di 20 anni ed un 24enne. I militari li hanno fermati a bordo di un’auto in transito in piazza Lauro, nel centro di Sorrento. Non hanno creduto al pretesto della passeggiata romantica e li hanno controllati. In macchina hanno così rinvenuto un pacchetto all’interno del quale non c’era nessun regalo di San Valentino, bensì 115 grammi di marijuana.

La perquisizione è stata quindi estesa anche presso l’abitazione della coppia e lì sono stati rinvenuti e sequestrati altri 15 grammi dello stesso stupefacente, un bilancino di precisione e la somma contante di 300 euro ritenuta provento del reato. Gli arrestati sono in attesa di giudizio e risponderanno di detenzione di droga a fini di spaccio.

Ora i due sono agli arresti domiciliari in attesa dei provvedimenti del Tribunale di Torre Annunziata . Si indaga per capire il filone della droga parte da Napoli Castellammare di Stabia, anche grazie alla facilità di muoversi con la circumvesuviana.

Intanto complimenti agli uomini dell’Arma carottesi guidati dal maresciallo Antonio Russo che dopo un lavoro durato giorni hanno portato a termine questa operazione.