Festival di Sanremo: quanto guadagna il vincitore? La 72esima edizione del Festival di Sanremo si avvia ormai alla sua fine. Ma quanto guadagna il vincitore?

In realtà chi trionfa al Festival della Canzone Italiana non guadagna nessun premio in denaro, ma riceve l’importante titolo, il trofeo e la possibilità di gareggiare per l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest che quest’anno si svolgerà proprio nel nostro Paese, a Torino, dopo il trionfo dello scorso anno dei Maneskin.

Quindi non ci sarà nessun tipo di compenso per la vittoria del primo classificato, così come nemmeno per tutti gli altri classificati, compreso l’intero podio. Ma i partecipanti guadagneranno in base alle vendite del brano, dell’album e così via.

C’è però da dire che ogni cantante in gara al Festival della canzone italiana ha ricevuto un indennizzo. Si tratta nello specifico di un titolo a rimborso spese uguale per tutti gli artisti di Sanremo. I cantanti di questa nuova edizione condotta e diretta da Amadeus avrebbero ricevuto infatti un indennizzo pari a circa 48 mila euro. Questa sarebbe la cifra spettante agli artisti in gara secondo le varie indiscrezioni che sono presenti sul web.