“Sette punti in 3 gare sono la strada giusta per la salvezza”. Il pareggio con il Faiano per 1-1 non ha scalfito minimamente mister Proto che ha dichiarato: “Oggi si sono affrontate due squadre che stanno bene fisicamente e di questo mi congratulo anche con il mister del Faiano. Abbiamo avuto due match point per chiudere la partita, ma dobbiamo avere più fame per vincere partite come questa. Ad un certo punto entrambe le squadre potevano segnare. Questo è un buon punto perché 7 punti in 3 partite sono la strada giusta per la salvezza”, conclude.