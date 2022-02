Al termine della vittoria contro l’Alfaterna, mister Proto ha parlato in conferenza stampa: “Sei punti in due trasferte sono fondamentali per la nostra crescita e per la nostra tranquillità – esordisce -. Sono felice per i ragazzi e per il lavoro che facciamo quotidianamente. Dobbiamo affrontare le partite per vincerle, cercare di fare quanti più punti possibili per stare sereni nelle ultime giornate. I singoli? Preferisco parlare di tutta la squadra che si allena in maniera seria e professionale. Sono giovani e vanno aspettati: questa è la politica della società”, continua. La splendida forma fisica dei giocatori non è passata inosservata: i ragazzi corrono fino al 96′ e anche oltre. “Questo è dovuto a Senatore che è una garanzia e che è sopravvissuto a tutti i cambi avvenuti in questi anni”.