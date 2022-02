FC Costa d’Amalfi: ancora una vittoria, ancora in trasferta!

Ancora una vittoria, ancora in trasferta. Dopo la vittoriosa trasferta di Baronissi un’altro importante tassello nel mosaico biancoazzurro. Questa volta ci ha pensato lui, Magic “Wind” Boc, con un gol di rapina, in anticipo, su un cross dalla sinistra di Somma.

Una gara sofferta, ma meritata, anche per non essere riusciti a chiuderla prima, ma quest’anno l’infarto lo abbiamo messo in preventivo. Lasciateci peró fare una menzione speciale per il nostro “Barellino”, Ferraiolo: abbiamo notizie certe che dicono stia ancora correndo per il Wojtyla di Nocera!

Un solo aggettivo: IMPRESSIONANTE!!!

Ma oggi il cuore di questa squadra è stato più forte anche della cattiva sorte. Tra le altre cose abbiamo visto anche l’esordio di un giovanissimo della nostra cantera: Luca Ama. Classe 2004, senza paura e con la voglia di lottare. Avanti così ragazzi, ora qualche giorno di riposo e poi testa alla prossima.