Europa League, Napoli dove sei?

Napoli, dove sei? Allo stadio Maradona questa sera è andato in scena il match tra Napoli e Barcellona, valevole per il turno di Europa League. Partita terminata 4-2 per i blaugrana che hanno ampliato meritato questa vittoria contro una squadra nettamente inferiore, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Partenopei privi di idee hanno subìto un ottimo palleggio avversario e, di fatto, sono riusciti ad andare a segno solo grazie ad un rigore battuto da Insigne e ad un gol di Politano, dovuto ad una prodezza di Mario Rui. Il Napoli dunque esce dalle coppe così come un paio di ore prima era uscita la sua prossima avversaria: la Lazio! Da sottolineare anche la scarsezza della tifoseria azzurra che, per l’ennesima volta si è contraddistinta per aver riservato i fischi a capitan Insigne.