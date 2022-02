Estate 2022, Eden Roc e Casa Angelina in costiera amalfitana: si torna ai livelli pre-covid?

L’estate è alle porte e gli operatori del turismo della costiera amalfitana scalpitano per tornare alla normalità e offrire ai turisti di tutto il mondo la Divina Costiera che meritano. Molti già hanno calendarizzato le riaperture, e i vacanzieri non vedono l’ora di calcare le nostre spiagge.

Estate 2022: saranno numeri mai visti prima?

I titolari degli Hotel Casa Angelina a Praiano e l’Eden Roc di Positano possono già aspettarsi numeri da urlo per le loro strutture nel cuore della costiera amalfitana. Per il turismo si prospetta una stagione da urlo, che forse risale ai tempi pre-covid 19. Da un lato Casa Angelina, un Boutique Hotel dallo stile contemporaneo e minimalista, incastonato nella roccia che si tuffa nel Mediterraneo, nel cuore della Costiera Amalfitana. Dall’altro l’Eden Roc, la struttura che affaccia sul cuore della città verticale.

Tra i migliori hotel in Italia

Le due strutture ricettive sono state inserite di recente nella classifica The best Hotels in Italy, secondo il Condè Nast Traveler. La Diva costa si è assicurata un posto nella classifica dei migliori hotel in Italia, padroneggiando la classifica del portale turistico. La struttura di Praiano è stata descritta come elegante, moderna e un’intrusa sorprendente, quasi in stile greco, sulla scogliera sopra la graziosa Praiano. Tutte le 42 camere sono bianche su bianco, accentuate dalle viste sul mare blu brillante sottostante dalle loro terrazze private, mentre l’Eden Roc è il progetto della famiglia Casola, che si prende cura degli ospiti come se fossero amici. Tutto è stato recentemente rinnovato in un modo che combina lo stile tradizionale con lo stile contemporaneo, e tutte le camere sono piene di luce con vista sul mare.