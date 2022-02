Espugnato il Pala Napolitano: terza vittoria consecutiva per la Folgore Massa

Terza vittoria consecutiva per la ShedirPharma Folgore Massa, che non perde smalto dopo il turno di riposo previsto dal calendario, trovando sul taraflex di Marigliano il quarto trionfo a domicilio stagionale. I 16 punti che separano le due squadre si annullano, perché i derby non sono mai partite come tutte le altre, ma soprattutto perché il roster vesuviano si è rinnovato sul mercato, imponendo la legge del PalaNapolitano alla corazzata Palmi nell’ultimo turno disputato.

Coach Nicola Esposito è costretto a rinunciare a Lugli non ancora al top, con Peripolli nell’inedito ruolo di opposto in diagonale con Illuzzi. Pilotto e Deserio sono i centrali, con Fantauzzo e Sorrenti in posto 4, Denza libero. Risponde Marigliano con Cantarella/Esposito, Rumiano/Bianco, Casoli/Gallo, Conforti libero.

3 punti di importanza capitale in chiave classifica, ma anche alcuni record da segnalare. Il centrale classe ’99 Antonio Imperatore, entrato per Pilotto nelle battute finali del primo parziale, mette a segno il primo punto in Serie A come nelle più belle favole. Non uno a caso, ma quello che scaraventa sulle mani di Bianco (e poi fuori dal campo) per il 18-25 che consegna ai suoi compagni il primo set.

C’è poi l’esordio assoluto in Serie A per il posto 4 Mariano Gargiulo: classe 2002, dopo aver fatto la trafila del settore giovanile nel Volley Meta, è stato tra i protagonisti della tripla promozione del sodalizio costiero dalla Prima Divisione alla Serie B. Veste i colori biancoverdi dalla scorsa stagione, e le prestazioni importanti con la seconda squadra hanno spinto il ds Ruggiero ad acquisirne il cartellino in estate, in continuità con la filosofia societaria sempre rivolta verso la valorizzazione dei giovani talenti. Mariano si è meritato sul campo il sogno di misurarsi con i ragazzi della Serie A, a ritmo e velocità che ha dimostrato di saper reggere con spalle larghe.