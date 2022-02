Entra nel vivo lo svolgimento del SorrentoOrangeWeek con il Maestro Paolo Sacchetti al San Paolo

Entra nel vivo lo svolgimento del SorrentoOrangeWeek, l’evento ideato da Penisolaverde per incentivare la trasformazione e il consumo delle arance raccolte dalle alberature pubbliche sorrentine. Il prossimo, attesissimo appuntamento, è con il Maestro Paolo Sacchetti, già miglior pasticcere d’Italia nonché vice presidente dell’AMPI, Accademia Maestri Pasticceri italiani. Il famoso pasticcere di Prato salirà in cattedra, il 17 febbraio, presso l’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento, per una giornata di approfondimento dedicata al tema “L’arancia sorrentina protagonista in pasticceria”. L’iniziativa, pensata appositamente per gli studenti dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” dell’Istituto sorrentino, vuole favorire la conoscenza delle caratteristiche organolettiche dell’agrume sorrentino, dei suoi prodotti e del loro utilizzo in pasticceria. La Master class riservata agli studenti si svolgerà dalle ore 9.00 alle 12.00; dalle 14.00 alle 16.00 la dirigente scolastica, Amalia Mascolo, in accordo con Penisolaverde, ha riservato 16 posti a quanti, tra i cittadini appassionati di arte bianca, siano interessati ad apprendere tecniche e ricette da uno dei più rinomati pasticceri d’Italia.Le marmellate e gli oli essenziali che verranno utilizzati durante la Master class sono stati prodotti dalla lavorazione dei frutti raccolti a dicembre e a gennaio dalle alberature pubbliche e trasformati, rispettivamente, dall’azienda Fattoria Terranova e dalla Cooperativa Solagri. Per assicurarsi la partecipazione alla Master class, con disponibilità fino ad esaurimento posti, sarà sufficiente inviare una mail di prenotazione a info@dfcomunicazione.it In ottemperanza alle norme vigenti, per accedere all’aula, sarà necessario esibire il green pass rafforzato (ottenuto mediante vaccinazione o guarigione). Per coloro che non riusciranno a frequentare il corso in presenza, sarà disponibile un collegamento in live streaming: https://meet.google.com/qhd-kaeb-abs?pli=1