Eav, contagi covid-19 in calo, il servizio riprende a pieno ritmo.

La sensibile diminuzione delle indisponibilità di personale, legate all’emergenza epidemiologica in atto (malattia e quarantena), consente di revocare la rimodulazione del servizio che l’azienda era stata costretta ad adottare ad inizio anno e che prevedeva corse “non garantite”. In effetti molte corse “ non garantite” (potenzialmente soppresse) già nei giorni scorsi venivano poi regolarmente effettuate

grazie alla disponibilità del personale.

Pertanto da lunedì 7 febbraio la circolazione tornerà a seguire la programmazione normale con l’effettuazione di

236 corse sulle linee vesuviane e 197 su quelle flegree, come da programma di esercizio.

Info e orari sono pubblicati su eavsrl.it